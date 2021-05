La majorité des Ontariens entièrement vaccinés d'ici septembre

L'Ontario accélère l'administration de la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 et se fixe pour objectif un été à deux doses.

Les personnes âgées de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès la semaine prochaine pour leur 2e dose.

Si la cadence de vaccination et d'approvisionnement se maintient, les jeunes de 12 à 25 ans pourraient être complètement vaccinés avant de retourner à l'école en septembre.

Quant au vaccin d'AstraZeneca, il est maintenant réservé pour les deuxièmes doses en Ontario.

D'ailleurs, ceux qui ont été vaccinés avec ce vaccin entre le 10 et le 19 mars peuvent prendre rendez-vous depuis cette semaine pour le recevoir en 2e dose.

Les risques de thromboses seraient moins élevés lors de la 2e dose d'AstraZeneca.

« Grâce aux efforts de nos héros de la santé en première ligne et de nos partenaires communautaires, notre province a atteint une autre étape charnière importante, avec 65 % de la population adulte ontarienne ayant reçu une première dose du vaccin. En accélérant l’administration de la deuxième dose, les Ontariennes et les Ontariens seront encore mieux protégés, et ce, plus rapidement. Chaque dose que nous administrons est une étape de plus vers la fin de la pandémie. »

Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé