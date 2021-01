La patinoire du canal Rideau ouvre jeudi

Le canal Rideau accueillera enfin ses premiers patineurs demain.

Le drapeau vert sera hissé dès 8h.

La patinoire sera ouverte, pour le moment, sur un tronçon de seulement 2,4 kilomètres, entre le pont Pretoria et de la rue Bank.

« Nos équipes travaillent à ouvrir toute la longueur de la patinoire du canal Rideau dès que possible. Pour votre sécurité, jusqu'à jeudi matin, veuillez rester hors de la glace et permettez à nos équipes de préparer la surface de patinage. »

Rappelons que la saison se déroulera sans concessions alimentaires, sans location et sans foyers pour se réchauffer.

La CCN demande également à ceux et celles qui n'habitent pas à proximité de ne pas s'y rendre en raison de la pandémie.

Le port d'un masque sera demandé en tout temps sur la patinoire.

« Nous savons que les mesures d’urgence provinciales et les directives de santé publique liées à la pratique locale d’exercice et à l’évitement des déplacements non essentiels sont décevantes, notamment parce qu'elles ont un impact sur la saison de patinage. Nous sommes tout aussi déçus que vous. Mais, la CCN s'est engagée à fournir de l’espace à l'extérieur pour que les gens puissent faire de l'exercice en toute sécurité, et la patinoire permet d'avoir plus d'espace dans la partie la plus densément peuplée de la capitale. La dispersion de ces espaces est notre meilleure chance de nous assurer qu'ils restent ouverts. »

- Commission de la capitale nationale