La plus faible hausse du nombre de cas en 6 semaines en Ontario

L'objectif est d'identifier rapidement les nouveaux cas de coronavirus et d'assurer un suivi de la transmission communautaire.

En Ontario, l'accès aux tests de dépistage de la COVID-19 est maintenant ouvert à tous ceux et celles qui en ressentent des symptômes.

L'Ontario a presque complété le dépistage massif dans tous les foyers de soins de longue durée de la province et s'apprête à l'étendre à d'autres milieux vulnérables, comme les foyers de retraite et les refuges pour sans-abris.

La province a enregistré aujourd'hui sa plus faible hausse du nombre de nouveaux cas de COVID en plus de six semaines pour un total de près de 21 500.

On rapporte 1 798 décès depuis le début de la crise.

Plus de 75% des personnes qui ont contracté le virus sont maintenant guéries.

En collaboration avec Maxime Brindle, journaliste Bell Média