La promenade de la Reine-Elizabeth fermée en partie dès le 15 janvier

Une partie de la promenade de la Reine-Elizabeth à Ottawa sera réservée aux activités récréatives dès le 15 janvier prochain.

La Commission de la capitale nationale a pris cette décision afin d'offrir un espace de plus à la population pour faire de l'exercice en ces temps de pandémie.

« Cette fermeture donne aux résidents vivant dans la partie dense de la capitale l'opportunité de sortir faire de l'exercice, tout en respectant les consignes de distanciation physique. »



- Commission de la capitale nationale

Le tronçon entre l'avenue Fifth et la rue Somerset sera fermé tous les week-ends entre 9h et 17h.

Rappelons que la promenade de la Reine-Elizabeth avait également été fermée une partie de l'hiver l'an dernier pour permettre aux gens de prendre l'air et de bouger alors que les Ontariens étaient confinés.