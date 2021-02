La quarantaine obligatoire à l'hôtel dès le 22 février

Les nouvelles mesures fédérales imposées aux voyageurs qui reviennent au Canada par avion entreront en vigueur le 22 février.

Ces personnes devront passer un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée au pays et attendre le résultat du test dans un hôtel, à leurs frais.

Les voyageurs auront notamment droit à des repas sans contact et à du wi-fi gratuit.

La facture s'élèvera à environ 2 000 dollars pour trois jours, mais les délais peuvent varier.

« Dès qu'ils ont un résultat négatif, même si c'est juste après une journée, ils vont pouvoir rentrer chez eux pour faire leur quarantaine au complet, s'ils ont un plan adéquat pour la quarantaine. » Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il y aura des exceptions entre autres pour les camionneurs et les travailleurs de la santé.

Le fédéral devrait donner plus de détails d'ici la fin de la journée.

Rappelons que seulement quatre aéroports au pays pourront recevoir les voyageurs internationaux, soit Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

Pour ceux qui arrivent par la frontière terrestre, un test négatif de COVID-19 datant de moins de 72h sera obligatoire dès lundi.

« VOS VACCINS S'EN VIENNENT »

Le Canada a eu la confirmation qu'il recevra 4 millions de doses du vaccin de Pfizer d'ici la fin du mois de mars et un peu plus de 10 millions entre avril et juin.

Ottawa a également acheté 4 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna. Leur livraison est attendue au cours de l'été.

Au total, Justin Trudeau précise que ce sont 84 millions de doses des vaccins de Pfizer et de Moderna qui auront été livrées au Canada d'ici la fin septembre.

Par ailleurs, le fédéral investit 53 millions de dollars pour intensifier les efforts de surveillance, de séquençage et de recherche des nouveaux variants.

En collaboration avec Andrée-Anne Barbeau​, journaliste Bell Média