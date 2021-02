La relâche scolaire repoussée d'un mois en Ontario

Changement de programme pour les parents et les enfants en Ontario.

Le gouvernement Ford annonce que la relâche scolaire est repoussée d'un mois. Elle aura lieu la semaine du 12 avril plutôt que du 15 au 19 mars.

Le ministre de l'Éducation indique que la décision a été prise selon les recommandations des experts de la santé publique.

L'objectif est de réduire le plus possible les déplacements et les rassemblements alors que les variants de la COVID-19 se propagent rapidement dans la province.

« Nous sommes conscients du fait que les élèves et le personnel du secteur de l'éducation travaillent dur, et je tiens à le dire clairement : le congé de mars est reporté, il n'est pas annulé. Pour que les écoles restent ouvertes, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait aucun cas de COVID-19. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui visent à limiter les possibilités de rassemblement, tout en confirmant les preuves qui montrent que les écoles sont des milieux sécuritaires pour les élèves. » Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

Les écoles de l'Ontario ont repris l'enseignement en présentiel dans les dernières semaines, à l'exception des régions de chaudes de Peel, York et Toronto où ça se fera mardi prochain.