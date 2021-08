La rentrée débute aujourd'hui en Outaouais

C'est jour de rentrée pour des centaines de jeunes de la région.

Les élèves du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais sont les premiers de la région à retourner en classe aujourd'hui.

La rentrée est prévue demain dans les autres centres de services scolaires de l'Outaouais.

En Ontario, les élèves qui fréquentent les conseils scolaires francophones d'Ottawa et de l'Est ontarien retourneront aussi sur les bancs d'école demain, et ce pour la première fois depuis la mi-avril.

Rappelons que les policiers seront présents en plus grand nombre aux abords des zones scolaires.