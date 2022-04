La STO réduira ses services dès l'automne

La Société de transport de l'Outaouais réduira son service à compter de l'automne prochain.

Le transporteur affirme s'adapter ainsi à la nouvelle réalité, après deux ans de pandémie où les fonctionnaires ont adopté le télétravail.

À compter du 29 août, le niveau de service à destination du centre-ville d’Ottawa sera réduit pendant les heures de pointe.

Le service représentera 91% de celui offert avant la pandémie.

Les horaires seront disponibles en juillet.

Ce changement permettra une redistribution des ressources pour mieux répondre aux besoins.

Une bonification du service en contre-pointe et en période hors pointe est notamment prévue sur les lignes 38, 56, 68 et 800.

« Bien que la fonction publique fédérale ne se soit pas prononcée sur un plan de retour au travail, nous avons décidé de réduire le niveau de service du traditionnel navettage à destination du centre-ville d’Ottawa pendant les heures de pointe. Ainsi, les ressources récupérées nous permettront une certaine flexibilité opérationnelle pour répondre aux besoins quotidiens, en plus de bonifier le service en périodes de contre-pointe et hors pointe. D’ailleurs, mentionnons que par le passé, les investissements en dehors des heures de pointe se sont révélés porteurs et ont attiré de nouvelles clientèles sur le réseau ».

- Patrick Leclerc, directeur général de la STO