La vaccination s'accélère en Ontario

L'Ontario accélère sa campagne de vaccination.

À compter de ce matin, les personnes de 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous sur la plateforme provinciale afin d'obtenir leur deuxième dose.

L'intervalle entre les deux doses pourra être réduit grâce à un approvisionnement soutenu en vaccins.

« Alors que le déploiement de la vaccination se poursuit en Ontario, nous élargissons notre plan de distribution des vaccins en tenant compte des recommandations des experts médicaux, des données et de la disponibilité des vaccins. En accélérant le calendrier d’administration de la deuxième dose et en donnant aux particuliers la possibilité de recevoir leur deuxième dose plus tôt, nous permettrons à un plus grand nombre de personnes d’être entièrement vaccinés plus tôt que prévu. »

- Sylvia Jones, solliciteure générale