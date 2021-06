La vaccination s'accélère en Ontario

En Ontario, tous les adultes qui ont obtenu une première dose de Pfizer ou Moderna pourront dès ce matin devancer leur rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose de vaccin.

Ça permettra à environ 1,5 millions d'Ontariens d'être complètement immunisés plus rapidement que prévu.

« Le déploiement des vaccins en Ontario continue de s’accélérer, ce qui nous permet de fournir un plus grand nombre de deuxièmes doses plus tôt que prévu, tout en soutenant nos collectivités les plus à risque. Tous les vaccins offrent une forte protection contre la COVID-19 et le variant Delta, et j’encourage tous les Ontariens à prendre rendez-vous pour la deuxième dose dès que possible. »

- Christine Elliott, ministre de la Santé