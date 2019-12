La Ville d'Ottawa entièrement carboneutre d'ici 2050

La Ville d'Ottawa souhaite devenir entièrement carboneutre d'ici 2050.

Les élus ont adopté à l'unanimité aujourd'hui un plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale.

La Ville entend mettre de l'avant certaines mesures pour y arriver notamment en passant par une meilleure gestion des déchets et par la réduction, voire l'élimination, des voitures dans le marché By et dans le centre-ville.

Les citoyens pourraient aussi être encouragés à construire des maisons plus petites et moins dépendantes des énergies fossiles.

L'objectif du plan est de s'arrimer aux cibles de l'ONU, qui souhaite limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète.