Le Canada impose un tarif de 35% sur les importations russes

Le Canada sévit à nouveau contre la Russie, qui poursuit son invasion de l'Ukraine pour une 8e journée.

Le pays impose un tarif de 35% sur les importations russes dans l’objectif de mettre à mal l'économie de la Russie et ainsi limiter le financement de l'invasion russe en Ukraine.

La Russie perd ainsi son statut enviable de partenaire commercial du Canada.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le président Poutine, ses complices et l'économie russe paient le prix de cette grave erreur historique. » - Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Cette nouvelle sanction aura toutefois un impact marginal sur l’économie canadienne puisque les importations russes comptent seulement pour 0,2% de nos échanges commerciaux.

D’ailleurs, aux Canadiens qui craignent les impacts des sanctions contre la Russie, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a tenté de se faire rassurante ce matin.

« L'impact au Canada sera très, très, très minimal. Le Canada a les liens économiques les moins sérieux avec la Russie de tous les pays du G7. On est bien positionnés. » - Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

La ministre a prévenu que d'autres sanctions seront annoncées sous peu.

Des armes létales envoyées en Ukraine

Le Canada enverra par ailleurs 4500 lance-roquettes supplémentaires et 7500 grenades en Ukraine pour lutter contre l'invasion russe.

Ces stocks seront envoyés dès que possible et le plus sécuritairement possible au peuple ukrainien.

Un million de dollars sont aussi offerts aux autorités ukrainiennes pour l'achat d'images satellites haute résolution qui permettront de mieux suivre les offensives de la Russie.

« Un conflit plus intense et plus violent n'est pas ce dont nos amis ukrainiens, le monde et les Canadiens ont besoin ou veulent. Une Ukraine indépendante, la paix dans la région et la restauration de l'ordre mondial, voilà notre objectif. » - Anita Anand, ministre de la Défense

Le Canada prêt à accueillir les réfugiés ukrainiens

Le Canada ouvre par ailleurs grand les bras aux réfugiés ukrainiens.

Deux nouveaux programmes sont mis sur pied par le fédéral pour faciliter l'accueil de réfugiés et pour permettre aux Ukrainiens de venir rejoindre plus facilement des membres de leur famille au Canada.

Il n'y aura aucune limite quant au nombre de demandes qui seront acceptées.

« Ce qui justifie notre engagement à offrir un refuge aux Ukrainiens qui le cherchent, c'est qu'en s'opposant à la tyrannie et à l'oppression de Poutine, ils font progresser en Ukraine les valeurs démocratiques qui nous définissent en tant que Canadiens. » - Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Depuis le mois de janvier, le Canada a accueilli plus de 6000 Ukrainiens.