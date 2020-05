Le canal Rideau ouvre officiellement le 1er juin

Bonne nouvelle pour les plansanciers de la région!

La saison du bateau sera officiellement lancée le 1er juin sur le canal Rideau.

L'accès au canal sera permis, ainsi qu'aux écluses, aux rampes de mise à l'eau et aux services situés tout au long.

L'ouverture des postes d'éclusage Kingston Mills et Jones Falls se fera toutefois plus tard dans l'été en raison de travaux en cours.

Parcs Canada demande aux plaisanciers de respecter les consignes sanitaires, notamment la distanciation physique.

« Parcs Canada demande aux Canadiens et Canadiennes d'être prudents et conservateurs dans leur utilisation de ces lieux, d’observer les restrictions de voyage, régionales ou provinciales, et de respecter toute fermeture en place. Toute personne participant à des activités récréatives doit redoubler de prudence pour éviter de se blesser et/ou de se perdre afin d’aider à réduire au minimum les exigences imposées aux équipes de recherche et sauvetage et au système de soins de santé. »

- Parcs Canada