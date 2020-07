Le Casino du Lac-Leamy rouvre ses portes aujourd'hui

- Nouveau système de réservation en ligne pour les clients;- Désinfection complète de chaque établissement à tous les jours et nettoyage de chacun des appareils de jeu entre chaque client;- Masque de procédure obligatoire pour tous les employés sur les aires de jeux;- Masque ou couvre-visage obligatoire pour tous les clients;- Affichage signalétique pour indiquer le sens de la circulation et les deux mètres de distanciation physique;- Reconfiguration des aires de jeux :- activation des machines à sous de manière à assurer la distanciation physique,- réduction du nombre de joueurs aux tables de jeu et installation de panneaux de protection entre les joueurs et devant le croupier;- Remise d’un stylet à embout de caoutchouc pour éviter les contacts tactiles avec les machines à sous;- Aucune manipulation de cartes et de jetons par la clientèle;- Bars et salles de spectacles fermés pour l’instant;​- Offre de restauration d’appoint seulement.Source: Loto-Québec