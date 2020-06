Le CHSLD Lionel-Émond perd un autre de ses employés

Le CHSLD Lionel-Émond à Gatineau perd un autre de ses employés. C'est le 2e en l'espace d'une semaine environ.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux confirme que le préposé aux bénéficiaires d'une cinquantaine d'années avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19, mais que ce ne serait pas la cause de son décès.

Depuis le début de la crise, une cinquantaine de résidents de ce CHSLD ont été infectés par la COVID-19 et huit en sont décédés.

Sylvain Roy, un préposé aux bénéficiaires de 56 ans, est décédé la semaine dernière des suites du coronavirus.