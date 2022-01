Le compte de taxes bondit de 13% à Cantley

Les citoyens de Cantley devront pour la plupart s'attendre à une hausse substantielle de leur compte de taxes.

Même si le taux de taxation est gelé pour une 11e année consécutive, la valeur du rôle foncier établi par la MRC des Collines-de-l'Outaouais a lui bondi de 13% en moyenne.

Le maire David Gomes déplore que les anciens élus aient épongés les hausses passées du rôle foncier avec les surplus de la municipalité qui sont maintenant à sec.

On aurait dû le prévoir depuis 10 ans, ça pas été fait, y a plus de surplus et les besoins sont en continuelle augmentation à Cantley.

- Davis Gomes, Maire de Cantley