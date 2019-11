Le concept CodeBars débarque à Gatineau.

CoDeBars, c'est un programme qui a été conçu à Sherbrooke et qui vise à prévenir la conduite avec les capacités affaiblies en identifiant un conducteur désigné.

Le fonctionnement est simple : le conducteur désigné n'a qu'à s'identifier à son arrivée au bar. Il recevra alors un bracelet CoDeBars et des boissons non alcoolisées gratuites pour le reste de la soirée.

La campagne vise principalement les 18 à 25 ans, mais tout le monde peut en profiter.

« Malgré le consensus social sur la dangerosité de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool, trop de conducteurs prennent le risque et mettent ainsi en péril leur propre sécurité et celle des autres. Des programmes comme CoDeBars nous permettent d'aller plus loin en responsabilisant les conducteurs et en évitant d'adopter un ton moralisateur. Avec l'appui des tenanciers qui ont accepté de participer avec nous, nous croyons assurément faire une différence! »

Luc Beaudoin, directeur du SPVG