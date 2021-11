Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario victime d'une cyberattaque

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario a été victime d'une cyberattaque en octobre dernier.

Des renseignements personnels d'employés actuels et anciens, de parents et d'enfants auraient été compromis.

Ça touche notamment les personnes qui ont été à l'emploi du CEPEO après l'an 2000.

Le conseil scolaire a payé la rançon demandée, mais n'a pas précisé le montant qui a été versé.

« Le matin du 18 octobre, nous avons appris que des acteurs inconnus avaient obtenu un accès non autorisé à notre réseau informatique. Le réseau a été resécurisé plus tard dans la journée et nous avons lancé une enquête avec l’aide d’experts en cybersécurité. »

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario