Le «convoi de la liberté» s'empare du centre-ville d'Ottawa

La manifestation du «Convoi de la liberté» pour protester contre la vaccination obligatoire des camionneurs qui traversent la frontière se déroulait dans une ambiance généralement calme et pacifique, en fin d’après-midi samedi à Ottawa.

Pour tout débordement, Noovo Info a observé le non-respect du port obligatoire du masque dans les commerces près de la Colline parlementaire, où se déroulait le rassemblement. Ceci dit, plusieurs établissements avaient décidé de fermer leurs portes ce week-end.

Autrement, le premier ministre Justin Trudeau était au centre des invectives entendues pendant la manifestation. On a pu voir de nombreuses affiches et même un hélicoptère sur lesquels était écrit «F**k Trudeau».

À savoir si cet événement résultera en la levée de la vaccination obligatoire des camionneurs, Justin Trudeau avait préalablement indiqué vendredi que les manifestants ne représentent pas la grande majorité des camionneurs ou la grande majorité des Canadiens qui ont fait ce qu'il fallait en se faisant vacciner complètement pour se protéger et protéger leurs proches.

Le premier ministre semblait plutôt préoccupé par le risque de violence que par le message des camionneurs. La manifestation devait accueillir des sympathisants de l’extrême droite, selon des experts de mouvements radicaux. Plusieurs personnes impliquées dans l’organisation du convoi de camionneurs qui sillonne depuis plusieurs jours les routes du pays sont connues des organisations qui surveillent la droite radicale au Canada.

Le groupe Canada Unity, qui fait partie des organisateurs du convoi, devait s'adresser à la foule samedi.

Ce groupe a élaboré un «protocole d'entente» exigeant illégalement que le Sénat nommé et la gouverneure générale Mary Simon usurpent l'autorité du gouvernement élu et suppriment toutes les ordonnances de vaccination et autres restrictions de santé publique -- une impossibilité constitutionnelle.

TOUS LES DÉVELOPPEMENTS

16h50 | Une «appropriation» de la statue de Terry Fox par les manifestants est dénoncée

Le maire de la ville natale de Terry Fox s'élève contre ce qu'il appelle «l'appropriation» de l'héritage de l'athlète canadien lors du rassemblement anti-vaccin à Ottawa.

16h18 | Sur le départ?

Noovo Info commence à observer le départ progressif de manifestants.

15h27 | Présence policière en périphérie

La communication entre les forces de l'ordre et les manifestants semble se faire dans un respect mutuel. Les policiers demeurent en périphérie et discutent pacifiquement avec des participants. Certains desdits participants les remercient de leur travail.



Crédit: Maxime Brindle / Noovo Info

15h12 | Le régime «autoritaire» de Trudeau

Une discussion de Noovo Info avec une manifestante gatinoise peut donner un aperçu de l’ambiance et de l'état d'esprit régnant à Ottawa pendant la journée.

Pendant l'entretien, truffé d'attaques contre le premier ministre élu démocratiquement, Justin Trudeau, la dame tenait une pancarte avec le mot «Merci» écrit dans un dessin de cœur.

«Trudeau a contourné la Constitution de façon illégale, a accusé cette dame, qui a refusé de dévoiler son identité. C’est un système autoritaire qui frôle le totalitarisme. On descend la côte. C’est comme vivre dans une prison. Le reste du monde nous voient comme des gens qui acceptent la prison. J’ai honte des Québécois. C’est honteux de ne pas être plus réveillé que ça.»

«Si je suis ici, c’est pour remercier des gens qui se sont donné la peine de venir de si loin, a-t-elle ajouté pour justifier sa présence en soutien aux camionneurs. Ça crée des échos international (sic).»

14h27 | Le Centre Rideau abrite des personnes sans masque

14h | Un hélicoptère

Un peu avant 14h, un hélicoptère a survolé le parlement en transportant un message qui a soulevé la foule: «F**ck Trudeau», pouvait-on lire en grosse lettres sous l'appareil.

13h51 | Un premier «débordement»

Dans des commerces, hôtels et restaurants du centre-ville, le masque semble appartenir au passé. Plusieurs clients se présentent à visage découvert devant des employés résignés.

12h55 | «Les gens en ont marre» - Maxime Bernier

Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada (PPC) et présent à Ottawa en appui aux camionneurs, a lancé une charge à fond de train contre le gouvernement Trudeau et les gouvernements provinciaux. Et contre les médias, au passage.

« Malgré le fait que des médias traditionnels ont essayé de discréditer les gens qui viennent ici, malgré le froid, les gens viennent. Ils en ont marre. Ils veulent retrouver leur liberté. C’est simple. Il n’y a plus d’urgence sanitaire. » - Maxime Bernier, chef du PPC

Bernier a cité d’autres endroits du monde où les restrictions sanitaires sont allégées, dont le Royaume-Uni et la Floride, pour argumenter contre les décisions gouvernementales.

«Au Québec, on en rajoute. Une taxe pour les non-vaccinés… C’est discriminatoire et injuste», a-t-il souligné en lien avec l’intention du gouvernement de François Legault d’instaurer une contribution santé imposée aux adultes refusant le vaccin contre la COVID-19.

12h41 | Pas de bâtons (de hockey) trop longs, svp

Sur l'heure du midi, des agents du Service de protection parlementaire filtraient les gens qui traversaient l'enceinte. Les drapeaux attachés à des bâtons jugés trop longs et à des bâtons de hockey étaient interdits.

«C’est la chose la plus canadienne qui soit, accrocher un drapeau sur un bâton de hockey. On nous empêche de faire quelque chose de typiquement canadien sur le terrain du parlement canadien», lançait sur un ton bon enfant un manifestant qui venait de se faire interdire l'accès pour cette raison.

Le convoi de poids-lourds stationnés rue Wellington depuis vendredi donne lieu à des scènes inusitées. Pendant qu'une file s'allonge devant le kiosque de fortune d’un duo qui a flairé la bonne affaire et qui vend des hot-dogs à 2,50$, un homme a retiré une botte pour se réchauffer les pieds près du pot d'échappement d'un camion avec le moteur en marche. Il faut dire que le froid est mordant et le givre qui s'accroche aux barbes, tuques et cache-cous en témoigne. Un nombre étonnant de familles, d'enfants et de bébés sont au nombre des manifestants, qui se comptent par centaines, si ce n'est pas par milliers - la foule étant étalée, l'estimation est difficile.

11h36 | D'autres voix que celle des camionneurs

Un employé de la fonction publique rencontré par Noovo Info dénonce la vaccination obligatoire. Son refus du vaccin lui coûte actuellement son emploi et l’a forcé à prendre un congé sans solde. Il est venu de Montréal manifester son mécontentement avec deux collègues dans la même situation.

«On espère que ça va rester pacifique. On ne veut pas que ça dégénère nous non plus», confie Francis.

«Je supporte ma propre cause, celle qui m'empêche de faire mon propre choix», dit-il.

10h41 | Le vrai danger «à l'intérieur du Parlement»

Plusieurs manifestants sont venus avec les enfants, leurs bébés. Un couple de Québécois, interrogé par Noovo Info à savoir si des débordements étaient à craindre, a répondu que les «les risques se trouvaient à l’intérieur du Parlement», évoquant les décisions du gouvernement Trudeau en lien avec la situation de la COVID-19 au Canada.

À ce moment, l’affluence augmentait. La rue Wellington étaient bondée et le bruit des klaxons se faisaient entendre en continu, à traverse de nombreux drapeaux du Canada et, également, beaucoup de drapeaux du Québec.

Sur les pancartes tenues à bout de bras, on peut lire différents slogans comme : «J’ai testé positif… à la liberté!», «Make Canada Free Again», «La peur n'a pas sa place, amour pour tous», ou encore, le plus répandu «Fu*k Trudeau».

10h12 | Toujours calme

Quelques centaines de personnes se retrouvent devant le parlement, estime Audrey Ruel-Manseau sur le terrain pour Noovo Info.



Photo: «L’élite parasitaire a le monopole sur votre santé», peut-on lire sur l’affiche de ce manifestant. Crédit: Audrey Ruel-Manseau / Noovo Info

10h02 | «Vous voulez faire un coup fumant? Quittez Ottawa»

Ex-inspecteur au Service de police de Montréal (SPVM), André Durocher estime que trop de causes se sont greffées au mouvement des camionneurs et qu’on a perdu de vue le vrai but du mouvement.

9h39 | Les manifestants portent drapeaux et pancartes près du Parlement

9h20 | Entraves à la circulation

Le pont Alexandra est fermé à toute circulation. Une voie en moins sur le pont Macdonald-Cartier en direction Nord.

8h07 | Attente dans le froid et le calme

Les camionneurs qui ont passé la nuit dans leur véhicule stationné devant le parlement ne semblent pas pressés d'affronter le froid. Vers 8h, seuls quelques manifestants discutentaient autour d'un café devant la Flamme du centenaire.

Avec de l'information d'Audrey Ruel-Manseau, de Maxime Brindle et d'Émilie Clavel pour Noovo Info, ainsi que La Presse canadienne