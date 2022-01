Le coût des loyers explose à Gatineau

Il n'y a pas que le prix des maisons qui explose à Gatineau, le coût des loyers aussi.

Selon un rapport de Rentals.ca, Gatineau a enregistré en 2021 la hausse la plus importante au pays pour ce qui est du coût mensuel d'un 4½. Le loyer moyen a bondi de 18% pour atteindre 1790$ par mois.

Les appartements d'une chambre ont quant à eux subi une hausse de près de 13%, pour un loyer moyen de 1415$.

L'organisme Logemen'occupe s'inquiète de cette hausse marquée des prix et réclame des mécanismes de contrôle des loyers.

« C'est un marché qui est complètement laissé à lui-même, aucun contrôle. C'est le far west. C'est certain que les ménages à faible et modeste revenu ne peuvent pas suivre. Tout ça vient amplifier la crise du logement. »

- François Roy, coordonnateur de l'organisme Logemen'occupe