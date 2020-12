Le Diefenbunker subira d'importantes rénovations

Le Diefenbunker à l'ouest d'Ottawa subira une cure de rajeunissement.

Les gouvernements fédéral et provincial participent financièrement au projet de rénovation et de modernisation du Musée canadien de la guerre froide.

Les rénovations permettront entre autres d'améliorer la ventilation, la plomberie, les systèmes électriques et mécaniques.

Des travaux seront aussi effectués pour que l'établissement soit conforme aux normes d'accessibilité.

Le Diefenbunker est un abri antiatomique construit secrètement durant la guerre froide pour abriter les responsables gouvernementaux canadiens en cas d'attaque nucléaire.

« Depuis plus de 20 ans, le musée Diefenbunker témoigne d’un pan important de notre histoire et informe les Canadiens de partout au pays. Cet investissement améliorera l’accessibilité à l’intérieur du site et fera en sorte qu’il puisse continuer à accueillir les Canadiens dans une infrastructure culture et récréative de qualité pendant des années à venir. »

Karen McCrimmon députée de Kanata−Carleton