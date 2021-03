Le FMG de retour au parc de la Baie cet été

Si la tendance se maintient, il y aura de l'action le weekend de la fête du Travail au parc de la Baie à Gatineau.

Le Festival de montgolfières confirme son intention d'y effectuer un retour cette année tout en s'adaptant aux mesures sanitaires qui seront en place à ce moment-là.

Sans surprise, l'événement sera présenté dans une formule différente de celle offerte habituellement.

L'équipe du FMG planche actuellement sur plusieurs scénarios. Plus de détails devraient être dévoilés au cours du printemps.

« Pour la corporation du FMG, il est primordial de retrouver sa raison d'être, de tenir un événement lors du weekend de la fête du Travail, et ce, même si cela doit prendre une forme différente de celle que nous connaissons. Nous ferons preuve d'innovation et adapterons nos plans à ce qui sera autorisé par la Santé publique. Nous avons à coeur d'offrir un été coloré à notre communauté et de contribuer à la vitalité culturelle de la région. »

Sandra Cloutier, directrice générale du FMG