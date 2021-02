Le Gainsbourg dans le Vieux-Hull est à vendre

Un établissement bien connu du Vieux-Hull est à vendre.

Il s'agit du restaurant Le Gainsbourg, dont les locaux sont situés sur la rue Aubry.

L'établissement pourrait garder sa vocation de microbrasserie puisque l'équipement de brassage de bière est aussi à vendre.

Son propriétaire, Nicolas Cazelais, qui souhaite centraliser ses opérations de brassage dans sa nouvelle brasserie située à Chelsea, est ouvert à toutes les propositions.

« Mon souhait c'est que quelqu'un achète ça et continue la vocation de brasserie. Je ne suis pas fermé non plus à le louer et je ne suis pas fermé à être partenaire avec quelqu'un qui veut l'opérer. Je peux même l'opérer pour la personne qui connait rien là-dedans et qui veut un restaurant. La chose que je sais c'est que je veux centrer mes opérations sur le nouveau projet de Chelsea, qui est une brasserie, une distillerie, une cidrerie et une miellerie. »

Nicolas Cazelais, propriétaire du Gainsbourg