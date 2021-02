Le maire de Gatineau se lance dans l'écriture

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a lancé hier un livre intitulé «Passer de la ville à la cité, Faire place à la participation citoyenne, L’exemple de Gatineau».

Le maire affirme que nous sommes à un moment charnière dans l’évolution des villes, qui passent d'administration locale à vrai gouvernement de proximité, et qu'il faut renforcer cette tendance.

C'est pourquoi il lance ce livre, qu'il espère une réflexion utile qui enrichira les discussions sur l'avenir de Gatineau.

« Pourquoi écrire un livre? D’abord, parce qu’il se passe énormément de choses, à Gatineau même : notre ville s’affirme, se fait davantage connaître et reconnaître, et il faut le dire. Il faut aussi expliquer que les villes elles-mêmes changent. Elles passent d’administration locale à vrai gouvernement de proximité et il faut renforcer cette tendance. Au même moment, les citoyens prennent de plus en plus de place dans la vie municipale et ceux de Gatineau ont de grands succès à leur actif. Ça aussi, il faut le dire. Il faut aussi dire comment nous devons changer nos villes pour leur faire encore plus de place. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau