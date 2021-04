Le maire demande aux Gatinois un effort supplémentaire

Le maire de Gatineau reconnait que la situation liée à la COVID-19 est grave dans la région et incite la population à faire un effort supplémentaire pour respecter les consignes sanitaires.

Maxime Pedneaud-Jobin indique que les prochaines semaines seront déterminantes alors que la plupart des Gatinois devraient avoir reçu leur première dose des vaccins d'ici la fin du mois de juin.

Le maire est entre autres inquiet de voir la situation dans les hôpitaux déjà que l'Outaouais n'est pas reconnu pour son système de santé.

« On se retrouve dans une pandémie où le facteur le plus inquiétant pour nous c'est la fragilité de notre réseau. Il faut qu'on se donne les outils comme région pour s'assurer que ce gouvernement-ci et tous les autres qui vont suivre corrigent la situation inacceptable de l'Outaouais. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau