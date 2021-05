Le maire Watson exige la réouverture des écoles

En Ontario, plusieurs voix s'élèvent pour exiger la réouverture des écoles de la province.

C'est le cas notamment du maire d'Ottawa, qui clame que près de 60% des adultes de 18 ans et plus ont maintenant reçu leur première dose de vaccin dans la capitale et que les profs et les ados ont accès à la vaccination.

Jim Watson affirme qu'il est temps de passer à cette étape du déconfinement.

Hier, la santé publique de l'Ontario s'est dite favorable au retour en classe des jeunes dès la semaine prochaine.

La décision revient toutefois au gouvernement Ford.

La réouverture des écoles pourrait se faire en fonction de la situation épidémiologique de chacune des régions de la province.

Le premier ministre pourrait faire une annonce à ce sujet dans les prochains jours.