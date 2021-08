Le major-général Dany Fortin est accusé d'agression sexuelle

Une accusation d'agression sexuelle a officiellement été déposée contre le major-général Dany Fortin.

Le haut gradé de l'armée canadienne s'est présenté, comme prévu, à 9h ce matin dans un poste de police de Gatineau. Il était vêtu de son uniforme militaire.

Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus à Saint-Jean-sur-Richelieu entre le 1er janvier et le 30 avril 1988.

Dany Fortin est l'ancien responsable de la distribution des vaccins contre la COVID-19 au Canada. Il a été relevé de ses fonctions en mai dernier.

Le major-général se dit victime d'un calcul politique et avance qu'il s'agit de l'épreuve la plus difficile de sa carrière.

« J'ai eu l'honneur de servir les Canadiens et les Canadiennes pendant 36 ans dans des circonstances difficiles et des zones de combats. Aujourd'hui je me bats contre un ennemi invisible et c'est l'épreuve la plus difficile de ma carrière. »

Le major-général Dany Fortin