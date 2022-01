Le masque devenu optionnel au centre-ville d'Ottawa

Alors que les manifestations à Ottawa semblent se dérouler dans l’ordre et le respect, plusieurs personnes ont toutefois profité de cet évènement pour ne pas respecter les mesures sanitaires dans les commerces du centre-ville, samedi.

La plupart des commerces du centre commercial ont d’ailleurs décidé de fermer leurs portes ce weekend en raison de la manifestation des camionneurs.

Outre les commerces, la journaliste Audrey Ruel-Manseau a rapporté que «le masque semble appartenir au passé» dans les hôtels et restaurants également, puisque des clients se présentent à visage découvert devant des employés résignés.

Le vrai danger «à l'intérieur du Parlement»

Des manifestants sont venus avec les enfants, leurs bébés. Un couple québécois, interrogé par Noovo Info à savoir si des débordements étaient à craindre, a répondu que les «les risques se trouvaient à l’intérieur du Parlement», évoquant les décisions du gouvernement Trudeau en lien avec la situation de la COVID-19 au Canada.

À ce moment, l’affluence augmentait. La rue Wellington était bondée et le bruit des klaxons se faisait entendre en continu, à traverse de nombreux drapeaux du Canada et également, beaucoup de drapeaux du Québec.

Sur les pancartes tenues à bout de bras, on peut lire différents slogans comme : «J’ai testé positif… à la liberté!», «Make Canada Free Again», «La peur n'a pas sa place, amour pour tous», ou encore, le plus répandu «Fu*k Trudeau».