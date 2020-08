Le parc aquatique Calypso ne rouvrira finalement pas cet été

Mauvaise nouvelle pour les vacanciers... Le parc aquatique Calypso, situé à Limoges dans l'Est ontarien, ne rouvrira pas ses portes cet été.

La nouvelle a été partagée hier sur les réseaux sociaux.

La direction attendait impatiemment le feu vert du gouvernement Ford, mais ce dernier interdit toujours l'ouverture des parcs aquatiques et parcs d'attraction en raison de la pandémie de COVID-19.

Ceux du Québec ont pourtant pu rouvrir leurs portes au début du mois de juillet.

Calypso tentera d'obtenir compensation auprès du gouvernement de l'Ontario pour la perte de revenus encourue.

« Nous sommes extrêmement déçus de la décision du gouvernement de l'Ontario. Nous nous attendions à ouvrir avec des restrictions lors de la phase 3, tel que prévu dans le plan gouvernemental. Nous avons donc investi des centaines de milliers de dollars pour la préparation de notre parc. [...] Malgré un plan de réouverture exhaustif, qui a été approuvé tôt en juillet par le Bureau de la santé de l'est de l'Ontario, le gouvernement a choisi de maintenir l'industrie des parcs aquatiques de l'Ontario en arrêt. Nous ne comprenons pas les raisons derrière cette décision et nous souhaitons obtenir des explications. L'impact pour Calypso est immense. Aucun autre secteur ne se voit forcé de renoncer à une année complète de revenus tout en devant assumer des coûts fixes élevés et avec des actifs à soutenir. Nous avons demandé de rencontrer le gouvernement afin de discuter des impacts économiques et financiers qui découlent de la révision de la Phase 3 du plan de réouverture. De même, nous entreprendrons les démarches appropriées afin d'obtenir réparation pour les pertes encourues à cause de ces décisions. »

- Déclaration de la direction de Calypso