Le parc de la Gatineau et le canal Rideau à éviter les weekends

Le parc de la Gatineau et la patinoire du canal Rideau risquent d'être très achalandés dans les prochaines semaines en raison de la relâche scolaire et du passage en zone orange de l'Outaouais, d'Ottawa et de l'Est ontarien.

La Commission de la capitale nationale vous invite d'ailleurs à prévoir vos déplacements et à vous y rendre en dehors des hors de pointe.

Il est notamment déconseillé d'y aller les weekends entre 13h et 17h.

Les directives à suivre sur les propriétés de la CCN : Rester à au moins 2 mètres des personnes qui ne vivent pas à la même adresse.

Porter un masque sur la patinoire du canal Rideau et à l’intérieur.

Se laver les mains ou utiliser du désinfectant régulièrement.

Respecter la capacité limite affichée aux toilettes. Source : Commission de la capitale nationale

Rappelons que la CCN a accru son offre hivernale cet hiver dans la région en raison de la pandémie.