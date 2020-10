Le policier Daniel Montsion reconnu non coupable

Au palais de justice d'Ottawa, Daniel Montsion a été reconnu non coupable aujourd'hui des trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui en lien avec la mort d'Abdirahman Abdi.

Le policier était accusé d'homicide involontaire, de voies de fait graves et d'agression armée à la suite d'une arrestation musclée survenue en juillet 2016.

Le juge a expliqué que la Couronne n'avait pas été en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable que l'usage de la force avait causé la mort de l'homme de 37 ans.

« En tant que service de police, nous continuons de répondre à des questions systémiques — liées à la santé mentale, au sexe, à la race, etc. — des problèmes qui ne sont pas réservées au domaine policier. Nous avons recherché de meilleures manières de venir en aide aux personnes en situation de crise. Nous n'y travaillons pas seuls. Nous collaborons avec des partenaires communautaires et des experts en la matière afin d'améliorer la formation, les opérations et la culture. »

Déclaration du Service de police d'Ottawa