Le port du masque bientôt obligatoire à Ottawa

Le port du masque sera obligatoire dans un peu moins de deux semaines dans tous les endroits publics intérieurs à Ottawa.

La médecin-chef de la santé publique va officiellement le recommander un peu plus tard aujourd'hui et devrait donner plus de détails sur la nouvelle politique.

On ne sait pas encore s'il y aura des contraventions données à ceux qui ne respecteront pas la nouvelle règlementation ou encore si davantage d'agents seront embauchés pour veiller au respect des consignes.

Les élus seront appelés à voter sur la motion déposée par le maire Jim Watson le 15 juillet.