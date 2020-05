Le port du masque fortement recommandé en Ontario

Le gouvernement de l'Ontario recommande aux Ontariens de porter un masque non médical en public lorsque la distance physique n'est pas possible notamment dans le transport en commun.

Cette nouvelle mesure vise à réduire les risques de propagation de la COVID-19 alors que la province a amorcé dans les derniers jours la première phase de son plan de déconfinement.

« Maintenant que nous avons amorcé la première étape de notre cadre visant le déconfinement de la province, davantage de personnes retournent au travail, dans les magasins et les parcs et empruntent à nouveau les transports en commun. J'exhorte la population ontarienne à continuer de respecter les recommandations de santé publique, notamment en maintenant l'écart sanitaire et en évitant tout rassemblement de plus de cinq personnes. Bien que nous fassions des progrès dans notre lutte contre la COVID-19, il subsiste des risques importants desquels nous devons impérativement nous protéger. J'invite chacun à jouer la carte de la sécurité et à se protéger afin de protéger les autres. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario