Le port du masque fortement recommandé par la STO

La Société de transport de l'Outaouais se prépare à une reprise graduelle des activités à Gatineau, ce qui entrainera plusieurs changements pour les usagers.

Si vous avez à vous déplacer en transport en commun, la STO vous encourage fortement à porter un masque non chirurgical.

Dès le 1er juin, l'embarquement par la porte avant et la tarification obligatoire seront de retour.

D'ailleurs, afin d'éviter le plus possible les contacts, les montées se feront à l'avant et les descentes à l'arrière des autobus.

Une paroi de protection sera installée dans tous les véhicules de la flotte afin de protéger les chauffeurs.