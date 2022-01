Le prix d'une maison explose à Chelsea

Le prix médian d'une maison unifamiliale s'est chiffré à 745 000 $ à Chelsea en 2021, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente, de loin le plus élevé dans le Grand Gatineau selon Centris.

Suivent dans l'ordre Cantley à 542 500 $ (+ 40%) et le secteur d'Aylmer à 466 000 $ (+ 28%).

Le coût d'une maison est par ailleurs à son plus bas dans les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers, respectivement à 300 000 $ (+ 33%) et 310 000 $ (+ 31%), ainsi que dans la municipalité de Pontiac à 337 500 $ (+ 14%).

À tire comparatif, le prix médian d'une maison unifamiliale à Ottawa est de 782 200 $ (+ 22%).