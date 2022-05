Le prix de l'essence chuterait de 13 cents

Si vous devez mettre de l'essence, attendez si possible quelques jours ou remplissez le réservoir de seulement quelques litres.

Selon l'expert Dan McTeague, ancien député et président de Canadians for Affordable Energy, le prix du litre devrait baisser de trois cents aujourd'hui et de dix cents demain, à tout le moins du côté d'Ottawa.

Le taux devrait donc afficher 1,96$ le litre à la veille du long week-end dans la capitale fédérale.

Plusieurs des prédictions de M. McTeague se sont réalisées récemment vu ses connaissances et son expertise dans le domaine.

Publié à l'origine à 6h39; Mis à jour à 10h56