Le prix des maisons explose à Gatineau-Ottawa

*Texte mis à jour le 6 mai 2021 à 14h18

Le prix des maisons a bondi le mois dernier à Ottawa.

Selon la Chambre immobilière d'Ottawa, le prix de vente des résidences unifamiliales a connu une hausse de 42% par rapport au mois d'avril 2020, avec une moyenne qui se situait à 743 000$.

Le prix des condos a quant à lui bondi de 30%, pour s'établir en moyenne à 427 000$.

Il s'est vendu 2400 propriétés en avril à Ottawa, comparativement à 911 l'an dernier, alors que la pandémie venait de débuter.

« Ces hausses de prix accélérées s'expliquent par un manque d'offre et continueront de poser un problème aux acheteurs jusqu'à ce qu'un plus grand nombre de biens soit disponible - c'est l'économie fondamentale de l'offre et de la demande. Certes, l'augmentation substantielle des nouvelles inscriptions en avril, 19 % de plus que la moyenne des cinq dernières années et plus de 400 unités de plus que le mois précédent, nous incite à un optimisme prudent. Lorsque l'ordre de rester à la maison prendra fin, nous espérons que l'offre refoulée apportera au marché de la revente un stock de logements dont il a bien besoin. »

- Debra Wright, présidente de la Chambre immobilière d'Ottawa (traduction libre)