Le prix «Presse-citron d'or» pour le maire de Gatineau

Le maire de Gatineau fait parler de lui aujourd'hui parce qu'il a reçu un prix de la Fédération canadienne des contribuables.

Il s'agit du prix «Presse-citron d'or» pour avoir adopté la plus forte hausse de taxes foncières parmi les grandes villes du Québec.

Le compte de taxes des Gatinois augmentera de 2,1% en 2021.

Dans le contexte de la pandémie, plusieurs municipalités ont plutôt opté pour un gel de l'impôt foncier, dont Montréal et Québec.

L'idée avait été proposée ici aussi à Gatineau, mais le maire Maxime Pedneaud-Jobin préférait se donner tous les outils possibles pour préparer la relance économique.

« Nous décernons le Presse-citron d'or au maire qui, tant par ses propos que ses actions, a montré qu'il était prêt à extraire le plus d'argent possible des poches de ses concitoyens. Le maire Pedneaud-Jobin parle d'aider l'économie et ses concitoyens, mais une hausse de taxes ne sera qu'une facture de plus que les familles et entrepreneurs en difficulté n'ont pas les moyens de payer. Si le maire souhaite aider, il devrait trouver le moyen de faire des économies dans l'appareil municipal et utiliser cet argent pour diminuer le fardeau fiscal. »

Renaud Brossard, Fédération canadienne des contribuables