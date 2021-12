Le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux devra attendre

Ce n'est définitivement pas pour tout de suite le retour en présentiel des fonctionnaires fédéraux dans les tours de bureaux de Gatineau et d'Ottawa.

Après avoir annoncé un retour progressif au travail cet automne, le fédéral demande maintenant à ses différents ministères de privilégier le télétravail pour les semaines à venir.

Les formations et les conférences non essentielles doivent également être remises à plus tard ou tout simplement être faites à distance.

Les fonctionnaires sont par ailleurs fortement invités à recevoir leur dose de rappel dès qu'ils le pourront.

Environ 98% des fonctionnaires fédéraux ont attesté être doublement vaccinés contre la COVID-19.