Le retour du masque réclamé en Ontario

En Ontario, le Parti libéral demande au gouvernement Ford de réinstaurer le port du masque obligatoire dans les écoles, les épiceries et les pharmacies.

Le chef, Steven Del Duca, craint que le gouvernement ait retiré trop tôt cette mesure et demande à ce qu'elle demeure en place au moins jusqu'à ce que la 6e vague de la pandémie soit passée.

« Les conservateurs de Ford prévoient toujours de mettre fin à tous les mandats relatifs aux masques dans les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux le 27 avril - une énorme erreur. Les mandats devraient être maintenus jusqu'à ce que la 6e vague s'estompe et être étendus aux environnements intérieurs essentiels comme les écoles, les pharmacies et les épiceries. » (traduction libre)

- Steven Del Duca, chef du Parti libéral de l'Ontario