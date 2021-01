Le retour en classe est maintenu en Ontario

En Ontario, le retour en classe aura bel et bien lieu à la date prévue malgré une recrudescence de nouveaux cas de COVID-19 à travers la province.



C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Éducation samedi, dans une lettre envoyée aux parents.

« Nous croyons fermement que les écoles sont essentielles au bien-être, à la santé mentale et au développement des enfants et qu'elles doivent donc être protégées à tout prix afin qu'elles puissent rester ouvertes et que l'enseignement en classe puisse s'y poursuivre en toute sécurité. [...] Je tiens à rassurer les parents que, selon les médecins éminents de la province, nos écoles sont sécuritaires, que huit écoles sur dix dans cette province n'ont aucun cas de COVID-19 et que, selon les rapports présentés par les conseils scolaires, 99,64% des élèves n'ont signalé aucun cas de COVID-19. »

- Stephen Lecce, ministre de l'Éducation