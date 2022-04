Le salaire minimum à 15,50$ dès l'automne en Ontario

Le salaire minimum passera à 15,50$ de l'heure à compter du 1er octobre en Ontario.

Le gouvernement Ford en a fait l'annonce tard hier soir.

La mesure entrerait en vigueur après les prochaines élections provinciales prévues en juin.

« Pour de nombreux Ontariennes et Ontariens, les salaires n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie, ce qui fait qu'il est plus difficile que jamais de joindre les deux bouts. Les travailleurs de l'Ontario sont les meilleurs au monde, et ils seront à l'avant-garde de la construction de la province. Ils méritent d'avoir plus d'argent dans leurs poches et l'augmentation que nous annonçons aujourd'hui est un moyen supplémentaire de répondre aux besoins de nos travailleurs. »

- Doug Ford, premier ministre de l'Ontario