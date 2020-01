Le train léger au ralenti aujourd'hui

Plus tôt ce matin, il n'y en avait que huit, alors que pour le retour à la maison hier, les usagers ont pu compter sur 10 trains.

OC Transpo se limite à dire que c'est le nombre de trains qui ont été fournis par le groupe Rideau Transit Maintenance, qui est chargé de l'entretien des trains.

On ignore encore ce qui se passe avec les autres trains. Une réunion spéciale est prévue jeudi pour faire le point.

Des usagers à bout de patience

Pour les usagers, ça signifie des temps d'attente plus longs, plus de d'achalandage aux quais d'embarquement et plus de trains remplis à pleine capacité.

OC Transpo a déployé ce matin un service supplémentaire d'autobus afin d'assurer le transport des usagers et fera de même cet après-midi pour le retour à la maison.

Tous les détails se trouvent sur le site web d'OC Transpo.