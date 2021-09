Le transport, un enjeu de taille dans la campagne électorale municipale

La question du transport s'est invitée hier dans la campagne électorale municipale à Gatineau.

La candidate indépendante à la mairie, France Bélisle, a dévoilé ses engagements en la matière, insistant sur l'arrimage des différents modes de transport, notamment le tramway de l'ouest de Gatineau et le projet de sixième lien dans l'est de la ville.

« J’insiste pour obtenir des clarifications sur l’arrimage des modes des transports à l’intérieur de la Ville de Gatineau mais également, avec les modes de transport à Ottawa. La nécessité d’inclure le 6e lien dans la réflexion du développement du transport collectif est aussi essentielle pour avoir une vision grande ville. » - France Bélisle, candidate indépendante à la mairie de Gatineau

Elle propose également de mettre en oeuvre rapidement des solutions à court et moyen terme pour améliorer le transport dans le secteur ouest.

Engagements de France Bélisle en matière de transport



● Élaborer, avec les partenaires, une vision d’ENSEMBLE du transport collectif pour répondre aux besoins de mobilité à long terme : multi mode, multi territorial, multi-secteurs;

● Mettre en oeuvre au plus vite sur des solutions de transport à court et moyen terme pour désengorger l’Ouest;

● Exiger des données clés à la prise de décision pour le projet de tramway comme la durée réelle du trajet, le coût d’expropriation, le coût pour les Gatinois une fois le service lancé, etc.;

● Promouvoir une meilleure intégration de transport collectif avec la Ville d’Ottawa en en collaboration avec la CCN et les divers paliers gouvernementaux;

● Analyser les options de transport en commun de proximité en réponse au télétravail;

● Être cohérent entre le discours incitant au transport collectif et la capacité à offrir un service de qualité : rapide et fiable;

● Développer le transport collectif dans une perspective d’achat local et de retombées économiques;

● Offrir un transport en commun ancré dans la vie quotidienne, ne se limitant pas aux heures de pointe;

● Travailler en équipe pour favoriser la construction d’un 6e pont dans l’Est, tel qu’annoncé par le gouvernement fédéral, et arrimer les infrastructures de la Ville de Gatineau adéquatement en priorisant le transport multimodal (rails, transport de marchandises, transport commercial et transport actif);

● Pont Alexandra : bien que le pont soit de propriété fédérale, favoriser l’approche de conservation avancée par La Coalition pour le pont Alexandra, entre autres, pour sa valeur patrimoniale, les éléments environnementaux et de transport collectif et actif.



Source: Campagne France Bélisle