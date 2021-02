Le transporteur à rabais Flair arrive bientôt à Ottawa

Le transporteur à rabais Flair lancera officiellement son service à l'aéroport d'Ottawa à compter du 1er mai prochain.

Le service devait initialement débuter en juin dernier, mais l'arrivée du transporteur dans la capitale a été repoussée en raison de la pandémie.

Des vols vers plusieurs destinations canadiennes, dont Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver, seront offerts dès le mois de mai à partir de 49$ pour un aller simple.

« Notre programme de printemps et d'été a été établi en mettant exclusivement l'accent sur les voyages intérieurs, car nous continuons à proposer des tarifs réduits dans les villes canadiennes. Le nouvel horaire entre en vigueur le 1er mai 2021 et sera en vigueur jusqu'au 30 octobre 2021. Grâce à des mesures de sécurité renforcées et à l'ajout de garanties et de nouvelles procédures, les voyageurs peuvent contribuer à la reprise économique de ces communautés. » (traduction libre)

- Flair Airlines