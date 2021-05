Le vaccin aux Ontariens de 40 ans et plus dès jeudi

Les Ontariens de 40 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès jeudi pour obtenir leur vaccin contre la COVID-19.

À compter de demain, ce sera au tour des personnes présentant un état de santé à risque, ainsi qu'aux travailleurs du deuxième groupe qui ne peuvent pas travailler à domicile, notamment les employés d’épicerie, de restaurant et de transport.

Les personnes admissibles peuvent prendre rendez-vous au moyen du système provincial de prise de rendez-vous.

L'objectif du gouvernement Ford est d'administrer une première dose à 65% des adultes d’ici la fin mai.

« Grâce à un approvisionnement stable et prévisible en vaccins, le déploiement de la vaccination en Ontario continue de s’accélérer, et nous sommes en bonne voie pour administrer une première dose à 65 % des adultes ontariens d’ici la fin mai. Alors que nous continuons à vacciner encore plus d’Ontariens, nous restons concentrés sur la protection des personnes les plus à risque, et je tiens à remercier tous nos travailleurs de la santé de première ligne pour leur travail inlassable chaque jour afin de protéger la santé et la sécurité des Ontariens. »

- Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé