Les 25-39 ans de l'Outaouais appelés à se faire vacciner

La santé publique ne minimise pas les efforts pour inciter les adultes de 25 à 39 ans de l'Outaouais à se faire vacciner.

Il faut dire que c'est surtout dans cette tranche d'âge que la région accuse du retard par rapport au reste de la province.

« On était au parc des Cèdres. On va aller au lac Leamy et au parc Moussette dans des moments où il y a de l'activité. On essaie de se faufiler dans les endroits où ils se passent quelque chose pour aller chercher cette clientèle-là. »

Nency Héroux, directrice de la vaccination COVID-19