Barrages routiers: heure de pointe infernale à Gatineau

Les automobilistes devront adapter leurs déplacements dans les prochaines semaines puisque les barrages routiers seront en place jusqu'à nouvel ordre.

Des deux côtés de la frontière, des policiers s'assurent que ceux qui traversent la rivière des Outaouais aient une raison essentielle de le faire.

Ceux qui vont travailler ou qui se rendent à un rendez-vous médical pourront notamment traverser d'une province à l'autre.

À Ottawa, les agents miseront toutefois sur l'information et la sensibilisation au cours des premiers jours.

« Des agents seront postés 24/7 du côté ontarien des ponts Champlain, Portage, Chaudière et Macdonald-Cartier, ainsi que sur les quais des traversiers Quyon et Bourbonnais. Nous serons présents au pont Alexandra, puisque le décret provincial s’applique également aux piétons et aux cyclistes. »

- Service de police d'Ottawa