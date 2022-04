Les crimes de nature sexuelle en hausse à Gatineau

La criminalité a légèrement augmenté l'an dernier à Gatineau.

Selon le bilan annuel du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), 9331 crimes ont été rapportés en 2021, soit une hausse d'environ 2% par rapport à 2020.

Les cas d'exploitation sexuelle (125%), d'agressions sexuelles (64%) et armées (13%), ainsi que de voies de fait simples (20%) ont particulièrement connu un bond important.

Des statistiques qui ne sont pas que négatives selon le directeur du SPVG, Luc Beaudoin.

«(Les agresseurs) savent qu'ils peuvent être dénoncés, alors que, avant, on gardait peut-être certains incidents plus secrets, plus cachés. Maintenant, on dit non, on en parle (...) cela a donc un impact positif.»

- Luc Beaudoin, Directeur, SPVG