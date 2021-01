Les dirigeants des hôpitaux d'Ottawa implorent de rester à la maison

Les dirigeants des six hôpitaux d'Ottawa font front commun pour rappeler à la population l'importance de suivre les consignes sanitaires liées à la COVID-19.

Ils se disent inquiets de la pression qu'exercent les cas COVID sur le réseau de la santé et sur le délestage de certaines activités.

Selon eux, environ 17 000 Ottaviens sont en attente d'une intervention chirurgicale.

« Notre capacité à rattraper ce retard dépend de vous. Si nous n’y parvenons pas, nous serons confrontés à une pénurie de personnel et de lits, ce qui nous obligera à annuler une fois de plus les opérations chirurgicales, les diagnostics et autres rendez-vous de soins en personne. Ces rendez-vous pourraient être les vôtres, ceux de vos parents ou ceux de votre propre enfant. Nous ne voulons pas cela. »

Extrait de la lettre signée par le CHEO, l'Hôpital Montfort, le Queensway Carleton, l'Hôpital d’Ottawa, le Royal et l'Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa